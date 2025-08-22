وزير الخارجية البريطاني: ما يحدث في غزة "فضيحة أخلاقية"

فلسطين اليوم- وكالات

وصف وزير الخارجية البريطاني التأكيد الرسمي على وجود مجاعة في مدينة غزة والمناطق المحيطة بها بأنه "أمر مروع وكان من الممكن منعه تمامًا"، محمّلاً حكومة الاحتلال المسؤولية المباشرة عن تفاقم الوضع الإنساني في القطاع.

وقال الوزير في تصريحات صحفية اليوم السبت إن "رفض الحكومة الإسرائيلية السماح بدخول مساعدات إنسانية كافية إلى غزة يمثل فضيحة أخلاقية بكل المقاييس"، مشددًا على أن على إسرائيل "التحرك فورًا لمنع تدهور الوضع أكثر".

وأكد الوزير أن الوضع الراهن يتطلب تحركًا عاجلًا، داعيًا إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري من أجل تسهيل دخول المساعدات الإنسانية، ووقف العملية العسكرية التي تسببت بكارثة إنسانية مروعة.

وأعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة ، رسميا ولأول مرة المجاعة في قطاع غزة، مطالبة العالم بالتحرك لمواجهة المجاعة في غزة، مؤكدة أن ما يحدث عار عالمي.

كما طالبت سلطات الاحتلال بوقف إطلاق النار فورا وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية إلى المجوعين.