الصحة بغزة: 24 شهيداً و133 مصاباً من ضحايا المساعدات خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، عن استشهاد 24 مواطناً وإصابة 133 آخرين من ضحايا استهداف الاحتلال للباحثين عن المساعدات الإنسانية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت الوزارة في بيانها أن إجمالي عدد شهداء "لقمة العيش" ممن تمكنت المستشفيات من استقبالهم ارتفع إلى 2,060 شهيداً، في حين تجاوز عدد المصابين 15,197 منذ بدء العدوان المستمر.

وأضافت أن القطاع سجل حالتي وفاة جديدتين نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع إجمالي الوفيات الناتجة عن سوء التغذية ونقص الرعاية إلى 273 حالة، بينهم 112 طفلاً، في ظل انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية وصعوبة وصول المساعدات للمناطق المنكوبة.

وتحذر الجهات الطبية من تفاقم الأزمة الصحية والإنسانية في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع دخول الإمدادات الحيوية، ما يهدد بارتفاع أعداد الضحايا يوماً بعد يوم.