عائلات الأسرى "الإسرائيليين": نعتصم أمام منزل نتنياهو للمطالبة بصفقة

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

أعلنت لجنة عائلات الأسرى "الإسرائيليين" المحتجزين في غزة، مساء اليوم، الجمعة عن تنظيم اعتصام شعبي أمام منزل رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو في القدس، وذلك احتجاجًا على استمرار مماطلة الحكومة في التوصل إلى اتفاق يعيد الأسرى إلى ذويهم.

وقالت اللجنة في بيان: "في الوقت الذي يوجد فيه اتفاق جاهز على طاولة رئيس الحكومة – سنكون في الشارع، مع شعب إسرائيل، أمام منزله في القدس. كفى للانفصال، كفى للإفشال، شعب إسرائيل يريد أبناءه في البيت".

وطالبت اللجنة نتنياهو بالتخلي عن الحسابات السياسية والشخصية، والانخراط في مفاوضات فورية، قائلة: "يا رئيس الحكومة، بدّل طاولة السبت بطاولة المفاوضات، أحباؤنا لا يملكون ترف الانتظار يوماً إضافياً".