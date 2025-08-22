شهيدان بقصف استهدف خيمة تؤوي نازحين بمدينة "أصداء" شمال غربي خان يونس

فلسطين اليوم- غزة

استشهد مواطنان، مساء اليوم، الجمعة إثر قصف شنّه جيش الاحتلال الإسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في مدينة "أصداء" شمال غربي خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن الشهيدين هما:

1. عليان رامز عليان العمور

2. عليان طلال عليان العمور

ويُعد هذا القصف استمرارًا لسياسة استهداف أماكن إيواء النازحين، رغم معرفة الاحتلال المسبقة بأن المنطقة تضم مئات العائلات التي هجّرت قسرًا من منازلها.

وتشهد مدينة خان يونس ومحيطها تصعيدًا مستمرًا من قبل قوات الاحتلال، في ظل أوضاع إنسانية مأساوية يعيشها سكان القطاع جراء القصف المتواصل، ونقص المساعدات، وانهيار النظام الصحي.