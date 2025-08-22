تحقيق "إسرائيلي": نتنياهو ووزراء في حكومته عرقلوا صفقات تبادل الأسرى مع حماس 5 مرات

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

كشفت القناة 13 العبرية، في تحقيق بثته اليوم الجمعة، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، عرقلوا خمس محاولات على الأقل لإتمام صفقات تبادل أسرى مع حركة حماس خلال الحرب على غزة.

وأكد التحقيق أن الحكومة لا تستطيع الادعاء بأنها "فعلت كل ما بوسعها" لتحرير المختطفين، في ظل تعنت سياسي واضح حال دون إحراز تقدم في المفاوضات.

ونقل التحقيق عن نائب رئيس فريق التفاوض الإسرائيلي السابق قوله إن الفريق كان يفتقر إلى تفويض واضح، مضيفًا: "في بعض الأحيان كان التفويض يصل إلى الصفر".

وأشار المسؤول السابق إلى أن الشروط كانت تتغير بشكل مفاجئ، حتى خلال توجه الفريق إلى المحادثات: "كنا نحصل على تفويض، لكن الشروط تتبدل بمجرد صعودنا إلى الطائرة".

ويأتي هذا التحقيق في وقت يزداد فيه الغضب الشعبي داخل "إسرائيل"، مع تواصل العمليات العسكرية وتعثر أي تقدم في ملف الأسرى.