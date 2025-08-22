الاعلام الحكومي: وصول 51 شهيداً الى مستشفيات القطاع منذ فجر الجمعة

فلسطين اليوم- غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي عن وصول 51 شهيدًا إلى مستشفيات قطاع غزة منذ فجر اليوم الجمعة، نتيجة تصعيد القصف الإسرائيلي على مختلف المناطق في قطاع غزة.

وجاء توزيع الشهداء على المستشفيات كالتالي:

- مستشفى الشفاء: 19 شهيدًا

- عيادة الشيخ رضوان: 11 شهيدًا

- مستشفى المعمداني: 6 شهداء

- مستشفى العودة: 4 شهداء

- مستشفى الأقصى: 1 شهيد

- مستشفى ناصر: 7 شهداء

- مستشفى السرايا: 1 شهيدة طفلة

- مستشفى الكويتي بخانيونس: 2 شهداء

وتستمر المستشفيات في استقبال المصابين وسط ظروف طبية صعبة، في ظل استمرار العدوان وتصاعد وتيرته، مما يضاعف حجم الخسائر البشرية في صفوف المدنيين.