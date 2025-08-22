فلسطين اليوم- غزة

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم، الجمعة غارة جوية استهدفت خيمة لإيواء نازحين في محيط الكلية التطبيقية غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين بينهم سيدة وطفل وإصابة عدد من المدنيين، وفقًا لمصادر طبية.

وقالت المصادر إن القصف وقع في منطقة مكتظة بالنازحين الذين فرّوا من منازلهم نتيجة التصعيد العسكري المستمر، مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء، بينهم نساء وأطفال. وأكدت أن الطواقم الطبية توجهت فورًا إلى مكان القصف لتقديم الإسعافات الأولية ونقل الجرحى إلى المستشفيات القريبة.

ووفقاً للمصادر الطبية، فإن الشهداء الذين ارتقوا خلال القصف على خيمة النازحين هم:

1. مريم محمود كلاب

2. زينة حاتم القدرة

3. ليان حاتم القدرة

4. أحمد حاتم القدرة

5. ملك محسن القدرة

ويأتي هذا الهجوم في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وارتفاع أعداد النازحين والمشردين داخليًا، حيث يعاني السكان من نقص حاد في المساعدات الطبية والغذائية، بالإضافة إلى الأضرار الواسعة في البنية التحتية المدنية.

وتشهد مناطق عدة في قطاع غزة تصعيدًا عسكريًا مستمرًا، حيث تستمر قوات الاحتلال في شن غارات جوية وبرية تستهدف مواقع مختلفة، ما يفاقم من معاناة السكان المدنيين ويزيد من حجم الخسائر البشرية والمادية.