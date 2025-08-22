الاحتلال يمنع دخول رئيس بلدية برشلونة بسبب موقفه من الحرب على غزة

فلسطين اليوم- وكالات

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، رئيس بلدية برشلونة جاومي كولبوني من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في أعقاب موقفه المناهض للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وقرار المدينة قطع علاقاتها مع تل أبيب منذ مايو/ أيار الماضي احتجاجًا على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن ما تسمى بـ "هيئة السكان والهجرة" التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الاحتلال، أن كولبوني، الذي كان من المفترض أن يصل منتصف ليل الخميس-الجمعة، تم منعه من دخول البلاد.

وأشارت الهيئة إلى أن قرار المنع جاء استنادًا إلى قانون الدخول إلى "إسرائيل"، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وما يسمى بـ "مجلس الأمن القومي".