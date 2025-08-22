يديعوت: مجموعة من المتطرفين يسيطرون على قرارات سموتريتش والحكومة

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية في تحقيق صحفي جديد، عن أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش محاط بمجموعة من المستوطنين المتطرفين، الذين يمارسون تأثيرًا كبيرًا على قراراته وعلى سياسات الحكومة الإسرائيلية.

وبحسب التحقيق، فإن هؤلاء المقربين لا يكتفون بتقديم المشورة، بل باتوا يسيطرون فعليًا على وزارة المالية، ويؤثرون في دوائر اتخاذ القرار داخل الحكومة، خاصة في القضايا المتعلقة بالحرب على غزة.

وأشار التقرير إلى أن هؤلاء الأشخاص يعقدون اجتماعات استراتيجية قبل كل تحول مهم في مجريات الحرب، ما يعكس حجم النفوذ الذي يتمتعون به داخل منظومة الحكم.

وتثير هذه المعلومات مخاوف من أن تؤدي تأثيرات المستوطنين المتطرفين إلى مزيد من التصعيد، وتقويض فرص التوصل إلى حلول سياسية، في ظل تزايد الأصوات الدولية المطالبة بوقف الحرب واحتواء الأزمة.