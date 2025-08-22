وكالات أممية تطالب بوقف فوري لإطلاق النار وتحذر من مجاعة كارثية في غزة

فلسطين اليوم- وكالات

أصدرت منظمات الأمم المتحدة: "الفاو"، و"اليونيسف"، و"برنامج الأغذية العالمي"، و"منظمة الصحة العالمية"، بيانًا مشتركًا، دعت فيه إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، محذّرة من كارثة إنسانية متفاقمة تهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين.

وأكد البيان أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة عالقون في ظروف مجاعة حادة، مشددًا على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق لتقليل الوفيات الناتجة عن الجوع وسوء التغذية.

وأعربت الوكالات عن قلقها البالغ من التهديد بهجوم عسكري مكثف على مدينة غزة، محذرة من عواقب إنسانية "مدمرة إضافية" على السكان المدنيين، في ظل انهيار المنظومة الصحية ونقص الغذاء والمياه.