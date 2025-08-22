الخارجية الألمانية تحذر من تفاقم المجاعة في غزة وتدعو لوقف توسيع الهجوم

فلسطين اليوم- غزة

أعربت وزارة الخارجية الألمانية عن قلقها البالغ من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، محذرة من اتساع رقعة المجاعة ومعاناة المدنيين في ظل استمرار الحصار والعدوان.

ودعت الخارجية الألمانية، في بيان لها اليوم، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى السماح الفوري والكافي بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، لتخفيف الكارثة المتصاعدة التي يواجهها السكان، وخاصة الأطفال والنساء.

وأكد البيان رفض برلين القاطع لأي توسيع للهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، مشددة على أن أي تصعيد جديد من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الضحايا ويعمّق المأساة الإنسانية في القطاع المحاصر منذ سنوات.