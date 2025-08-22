شهيد باستهداف إسرائيلي جنوب لبنان

فلسطين اليوم

استشهد مواطن، اليوم الجمعة، جراء غارة إسرائيلية استهدفت محيط منزل في بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، أن غارة من مسيّرة للاحتلال على بلدة عيتا الشعب قضاء بنت جبيل أدت إلى ارتقاء شهيد.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن الغارة الإسرائيلية استهدفت محيط منزل في حي أبو لبن في بلدة عيتا الشعب.

ويواصل جيش الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان الذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024 بسلسلة اعتداءات وغارات يومية.