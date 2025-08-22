الأمم المتحدة تعلن رسميا ولأول مرة المجاعة في قطاع غزة

فلسطين اليوم

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة ، رسميا ولأول مرة المجاعة في قطاع غزة.

وكانت وكالات الإغاثة وخبراء في سوء التغذية والأمم المتحدة حذروا من أن الجوع في غزة بلغ نقطة حرجة.

وطالبت الأمم المتحدة العالم بالتحرك لمواجهة المجاعة في غزة، مؤكدة أن ما يحدث عار عالمي.

كما طالب سلطات الاحتلال بوقف إطلاق النار فورا وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية إلى المجوعين.

بدوها منظمة الصحة العالمية، أكدت أن المجاعة تتفشى في قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي ترصدها في الشرق الأوسط