اعتقالات واقتحامات.. عدوان الاحتلال على طولكرم متواصل لليوم الـ208

فلسطين اليوم

تواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها شمال الضفة الغربية لليوم الـ208 تواليًا، ولليوم الـ194 على مخيم نور شمس، وسط تصعيد ميداني واقتحامات واعتقالات.

وقالت اللجنة الإعلامية في طولكرم في تحديثها اليومي اليوم الجمعة، إن محافظة طولكرم شهدت حملة اعتقالات طالت الأسير المحرر ‫بكر محمد خريوش، الذي أفرج عنه في صفقة تبادل الأسرى الأخيرة، علما أنه من النازحين من مخيم طولكرم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أيمن محمد الدرك بعد مداهمة منزله في بلدة دير الغصون شمال طولكرم، ومعين أسامة صبحة، ويحيى ماجد برهوش، ومحمد صبحة، وعبد الرحيم عبد الله برهوش بعد مداهمة منازلهم في بلدة كفر اللبد شرق المحافظة.

وخلال الأيام الماضية، أصيب شاب برصاص الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري في بلدة قفين شمال طولكرم، وشاب آخر في الحي الشرقي للمدينة، عدا عن اعتقال الطالب الجامعي طارق عصمت حشمة، إضافة إلى اعتقال ثلاث سيدات خلال اقتحام ضاحية ذنابة شرق طولكرم.

وتشهد طولكرم اقتحامات متواصلة وتصعيد مستمر، وسط حصار على مخيمي طولكرم ونور شمس، وانتشار للآليات وفرق المشاة في محيطهما، ومنع المواطنين من الدخول إليهما لتفقد منازلهم.

وأفادت اللجنة، أن التصعيد المتواصل أدى إلى تهجير قسري لأكثر من 5 آلاف عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، أي ما يزيد على 25 ألف مواطن، وتدمير أكثر من 600 منزل تدميرا كليا، و2573 منزلاً تضررت جزئيًا، في ظل استمرار إغلاق مداخل المخيمين بالسواتر وتحويلهما إلى مناطق شبه خالية من الحياة.

وأسفر العدوان حتى الآن عن استشهاد 14 مواطنا، بينهم طفل وامرأتان، إحداهما كانت في الشهر الثامن من الحمل، إضافة إلى عشرات الإصابات والاعتقالات، وتدمير واسع طال البنية التحتية، والمنازل، والمحلات التجارية، والمركبات.