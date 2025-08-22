35 شهيدا في عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

فلسطين اليوم

أفادت مصادر طبية في مستشفيات غزة، بارتقاء 35 مواطنا في غارات الاحتلال على القطاع منذ فجر اليوم الجمعة، بينهم 24 بمدينة غزة.

وتحدثت مصادر إعلامية عن وقوع شهداء ومصابين بمجزرة جديدة جراء استهداف مدفعية الاحتلال نازحين شمال شرقي حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة.

واستشهدت مواطنة وأصيب آخرون، جراء إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية "كواد كوبتر" قنبلة على مواطنين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وارتقى 12 مواطنًا وأصيب العشرات، باستهداف مدفعية الاحتلال مدرسة عمرو بن العاص وخيام النازحين في محيطها بحي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد خمسة مواطنين، وإصابة آخرين، بقصف طائرات الاحتلال شقة سكنية قرب مدرسة أبو عاصي في مخيّم الشاطئ الشمالي غربي مدينة غزة.

كما ارتقى خمسة مواطنين في قصف خيمة للنازحين في شارع الجلاء بمدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد حسن سعيد حسن العريشلي ووداد عبد الله على حدايد، بنيران الاحتلال شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

كما استشهد أدهم محمد عاشور الفرا (12 عامًا) متأثرًا بجروح أصيب بها في منطقة موراج جنوبي خانيونس.