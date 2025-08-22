النمسا: مخططات الاستيطان الجديدة بالضفة تهدد مستقبل "حل الدولتين"

فلسطين اليوم

دانت النمسا، اليوم الجمعة، المخططات الإسرائيلية لبناء وحدات استيطانية جديدة في المنطقة E1 شرق القدس المحتلة.

وقالت وزارة الخارجية النمساوية في بيان: "تدين النمسا قرار إسرائيل الموافقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في منطقة E1 بالضفة الغربية".

وأكدت أن هذه الخطة تنتهك القانون الدولي، وتهدد مستقبل "حل الدولتين"، داعية حكومة الاحتلال إلى إعادة النظر في قرارها.

وقبل يومين، صادقت حكومة الاحتلال نهائيًا على خطة بناء استيطاني في المنطقة (E1) شرق القدس المحتلة.

وقالت حركة "السلام الآن" المتخصصة في مراقبة النشاطات الاستيطانية إن المصادقة على مخطط الاستيطاني في (E1) تمت بسرعة قصوى.