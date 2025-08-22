قوات الاحتلال تعتقل 5 مواطنين من نابلس وبيت لحم

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال 5 فلسطينيين، اليوم الجمعة، خلال اقتحامها بيت لحم نابلس بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 4 مواطنين، هم صالح عبد الهريمي (53 عامًا) من مدينة بيت لحم، ومحمد جمال عواد (34 عامًا) من الكركفة وسط المدينة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، نادر محمد جبران (47 عامًا)، ومحمد إحسان الورديان (47 عامًا) من هندازة، بعد مداهمة منزليهما.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب هادي ياسر نصار عقب مداهمة منزله في قرية مادما جنوب نابلس، وتفتيشه.

وتشن قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة منذ أكتوبر 2023، طالت أكثر من 18500 فلسطيني من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وفق هيئات الأسرى.