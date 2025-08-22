وفاة رضيعة جراء سوء التغذية ونقص العلاج بقطاع غزة

فلسطين اليوم

استشهدت الرضيعة غدير بريكة (5 أشهر)، صباح اليوم الجمعة، في مجمع ناصر الطبي بخانيونس جنوب قطاع غزة، بعد إصابتها بسوء تغذية حاد.

وأفادت مصادر طبية بأن الرضيعة بريكة، كانت تعاني منذ ولادتها من ضمور واعتلال في الدماغ وشلل دماغي، لكن نقص الغذاء والعلاجات اللازمة فاقم حالتها الصحية حتى تدهورت بشكل كبير، خاصة وأن والدتها أيضًا تعاني من سوء تغذية.



وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن سوء التغذية والمجاعة، إلى 272 حالة وفاة، من ضمنهم 113 طفلًا.