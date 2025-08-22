الإبادة مستمرة لليوم 686: مجازر دامية ونسف مباني بقطاع غزة

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم 686، مرتكبا مجازر دموية بحق المدنيين وتدميرا واسعا في الممتلكات والبنية التحتية، تزامنا مع حرب تجويع وحصار محكم على كل أنحاء القطاع.

واستشهد، اليوم الجمعة، 12 مواطنا جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مدرسة عمرو بن العاص ومحيطها شرق حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

كما استشهد أربعة فلسطينيين بينهم طفلان، وأُصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية لعائلة الأسود خلف مدرسة أبو عاصي بمعسكر الشاطئ الشمالي غرب مدينة غزة.

واستهدف قصف مدفعي للاحتلال منزلًا مكوّنًا من أربعة طوابق لعائلة الجعل، والواقع بجوار مسجد الاستجابة في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وارتقت شهيدتان وأصيب آخرون، إثر قصف الاحتلال شقة سكنية ببرج الاتحاد محيط النادي الأهلي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

ونسف جيش الاحتلال منازل سكنية في حي التفاح شرق مدينة غزة وجباليا البلد شمال القطاع.

وأعلن استشهاد طفل وإصابة آخرين في قصف شقة ببرج الاتحاد محيط النادي الأهلي بمخيم النصيرات وسط القطاع.

كما وصلت إصابات إلى مستشفى العودة جراء استهداف للاحتلال بطائرتين انتحاريتين قرب مدرسة الشهداء محيط النادي الأهلي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما أصيب مواطنون في قصف مسيرة إسرائيلية لمحطة تحلية وخيام نازحين شمال غرب مدينة خان يونس.

ووفق وزارة الصحة في تقريرها الإحصائي يوم أمس الخميس، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 62 ألفًا و192 شهيدًا، و157 ألفًا و114 إصابة، منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.