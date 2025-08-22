شرطة الاحتلال تعتقل 8 أشخاص خلال تظاهرة في حيفا

فلسطين اليوم

اعتقلت شرطة الاحتلال، ليلة الخميس _ الجمعة، 8 أشخاص بمدينة حيفا، خلال تظاهرهم ضد استمرار العدوان في قطاع غزة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إنّ الشرطة اعتقلت 8 أشخاص في شارع "بن غوريون" وسط حيفا، تظاهروا ضد الحرب في غزة، بدعوى "الإخلال بالنظام وعدم الانصياع لأوامر الشرطة".

وأضافت الصحيفة أنّ المتظاهرين رفعوا لافتات ورددوا شعارات تدين "إسرائيل" وجرائمها في الحرب على قطاع غزة، قبل أن يتم اعتقالهم.

ويواصل جيش الاحتلال الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 686 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المدنيين، بالتزامن مع حرب تجويع وحصار غير مسبوق.