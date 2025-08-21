51 شهيدا في عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر الخميس

فلسطين اليوم

ارتقى 51 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر الخميس.

وأعلن مستشفى حمد أنه استقبل 3 شهداء و91 مصابا، من منتظري المساعدات، بنيران جيش الاحتلال شمالي قطاع غزة.

واستشهد 7 فلسطينيين وأصيب 18 آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف تجمعات المواطنين بالقرب من نقطة توزيع المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة وسط القطاع، وفق ما أفاد به مستشفى العودة.

وارتقى 8 مواطنون وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في منطقة أبو شريعة بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، بأن المستشفيات استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 70 شهيدًا و356 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي، فيما ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات بسبب عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن حصيلة العدوان منذ 7 أكتوبر 2023 بلغت 62,192 شهيدًا و157,114 إصابة، فيما سجلت منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 21 أغسطس 2025 10,646 شهيدًا و45,073 إصابة.