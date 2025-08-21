سلطات الاحتلال تخطر بإخلاء 17 عائلة من منازلها بالقدس المحتلة

فلسطين اليوم

أخطرت سلطات الاحتلال،17 عائلة بإخلاء منازلها في حي المشاهد ببلدة أم طوبا، جنوب القدس المحتلة.

وزعمت سلطات الاحتلال أن الأراضي المقامة عليها المنازل المخطرة مسجلة باسم ما يُسمى بـ"الصندوق القومي اليهودي".

وأفادت محافظة القدس، بأن بلدية الاحتلال علقت يافطات تحمل توقيع ما تعرف بـ "دائرة أراضي إسرائيل" تمنع دخول المواطنين لأراضي في حي المشاهد، بذريعة مصادرتها والاستيلاء على البيوت القائمة عليها.