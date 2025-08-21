كتائب القسام تقصف موقعًا للاحتلال وتجمعا لجنوده جنوبي قطاع غزة

فلسطين اليوم

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء اليوم الخميس، أنها قصفت بالصواريخ، موقعًا لجيش الاحتلال جنوب غرب مدينة رفح، وتجمعًا للجنود غرب رفح، جنوبي قطاع غزة.

وقالت القسام، في بيان لها، إنها استهدفت موقع قيادة وسيطرة، وتجمعًا لجنود وآليات الاحتلال، جنوب غرب مدينة رفح جنوبي القطاع، بصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.

كما أعلنت القسام، أن مقاتليها استهدفوا بصواريخ "رجوم" قصيرة المدى (عيار 114ملم)، تجمعًا لجنود الاحتلال وآلياته، على محور صلاح الدين جنوب القرية السويدية، غرب مدينة رفح.

وتواصل المقاومة الفلسطينية عملياتها ضد الاحتلال ضمن معركة طوفان الأقصى ردا على جرائمه ومجازره المتواصلة بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.