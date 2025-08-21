د. البرش: نقل المرضى والمصابين من مدينة غزة بمثابة حكم الإعدام

فلسطين اليوم

أكد المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية بغزة، الدكتور منير البرش، مساء اليوم الخميس، أن ما يطرحه الاحتلال ليس مجرد طلب لإخلاء المستشفيات، بل هو حكم بالإعدام الميداني على المرضى والمصابين الذين يستحيل نقلهم خارج مدينة غزة في ظل انهيار المنظومة الصحية.

وأوضح أن نسبة إشغال الأسرّة في المستشفيات بلغت 300%، مشيرا إلى أنهم " لن نقتل مرضانا ومصابينا، ولن نقبل بحرمان أكثر من مليون إنسان من حقهم في العلاج.

وحمل الدكتور البرش المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية المسؤولية الكاملة عن حماية المرضى وضمان استمرار الخدمات الطبية باعتبارها حقًا إنسانيًا أصيلًا.

ووجّه جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس 21 أغسطس 2025، تحذيراً لمؤسسات طبية، بشأن الاستعداد لإخلاء مدينة غزة، والتوجه إلى جنوب القطاع