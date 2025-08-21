7 شهداء باستهداف الاحتلال طالبي المساعدات وسط قطاع غزة

فلسطين اليوم

استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الخميس، باستهداف الاحتلال تجمعات المواطنين بالقرب من نقطة توزيع المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة وسط القطاع.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى العودة بوصول 7 شهداء وعشرات الإصابات جراء إطلاق نار وقصف استهدف مواطنين أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الإنسانية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل حالتي وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية.