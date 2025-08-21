الصحة بغزة ترفض طلب الاحتلال نقل مواردها إلى جنوب القطاع

فلسطين اليوم

رفضت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، طلب سلطات الاحتلال، نقل موارد النظام الصحي من محافظة غزة إلى جنوب قطاع غزة .

وأكدت وزارة الصحة أن هذه الخطوة من شأنها تقويض ما تبقى من النظام الصحي بعد عملية التدمير الممنهج التي قامت بها سلطات الاحتلال، معتبرة هذه الخطوة حرمان لأكثر من مليون إنسان من حقهم في العلاج، فضلا عن تعريض حياة السكان، و المرضى و الجرحى للخطر المحدق.

وأكدت وزارة الصحة، أنه يتوجب على جميع المؤسسات الدولية و الأممية العمل على حماية ما تبقى من النظام الصحي، وتوفير كل الموارد اللازمة لإنقاذ الأرواح .

وشددت الصحة على أهمية بقاء تقديم الخدمات الصحية كحق تكفله كل الشرائع لكل المواطنين في كل أماكن تواجدهم.