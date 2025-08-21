4 إصابات في اعتداء للمستوطنين جنوب الخليل

فلسطين اليوم

أصيب 4 مواطنين، مساء اليوم الخميس، في هجوم للمستوطنين قرب قرية سوسيا جنوب الخليل، بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد الناشط في مقاومة الاستيطان بمسافر يطا، إسامة مخامرة ، بإصابة المسن جبريل موسى مخامره بجروح بالرأس ورضوض وكدمات، مضيفا أنه جرى نقله لمستشفى يطا الحكومي بالإسعاف لتلقي العلاج، بالإضافة إلى ٣ إصابات جراء هجوم للمستوطنين على تجمع اغزيوه في المسافر.

وهاجم المستوطنون مساكن للمواطن محمد مخامره، وكسروا ثلاثة مركبات وثقبوا اطار جرار زراعي.