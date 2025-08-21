داخلية غزة تحذر من مخطط الاحتلال لتهجير سكان المدينة

فلسطين اليوم

حذرت وزارة الداخلية بغزة، اليوم الخميس، من تنفيذ الاحتلال مخططه القاضي بإعادة اجتياح مدينة غزة وتهجير سكانها قسرياً، واصفة ذلك بأنه يشكل كارثة إنسانية كبرى بحق نحو مليون ومائتي ألف نسمة من سكان المدينة والنازحين فيها.

وأوضحت "الداخلية" في بيانٍ لها، أن هذا المخطط يأتي في ظل أوضاع مأساوية يعيشها جميع أبناء الشعب الفلسطيني في محافظات القطاع كافة، حيث يُحشر المواطنون في مناطق ضيقة تفتقر لأدنى مقومات الحياة الإنسانية، فيما يستمر مسلسل القتل والمجازر اليومية في جميع المناطق.

وأطلقت وزارة الداخلية نداءً تحذيريًّا للمجتمع الدولي وجميع الجهات المعنية، داعية إلى اتخاذ خطوات فاعلة وحقيقية للضغط على الاحتلال لوقف عدوانه وخططه الإجرامية بحق ما تبقى من مدينة غزة.

وقبل أسبوع، صادق كابينت الاحتلال على احتلال مدينة غزة، والبدء بإجبار أهالي المدينة إلى جنوب قطاع غزة.

ولقي القرار إدانة فلسطينية ودولية واسعة، أفضت إلى استئناف جولة المفاوضات بين الطرفين.