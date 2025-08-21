قوات الاحتلال تفرج عن 10 أسرى من قطاع غزة

فلسطين اليوم

أفرجت سلطات الاحتلال، مساء اليوم الخميس، عن 10 أسرى فلسطينيين من قطاع غزة، كانت اعتقلتهم أثناء التوغل والاجتياح البري خلال الأشهر الماضية.

وأفادت مصادر محلية، أن الأسرى العشرة المفرج عنهم وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح لتلقي العلاج.

وشملت قائمة الأسرى المفرج عنهم: عاصم خالد إبراهيم الصوفي، مرزوق حسن مرزوق البيوك، عطا الله عمرو شعبان، روحي محمد خليل سلطان، سفيان حسن إبراهيم الشاعر، مجدي جمال خالد نبهان، محمد أحمد كمال نعيم، مهند حسن سليم شلايل، عماد الدين محمود دردونة، وإبراهيم محمود جميل دردونة.

وتحتجز سلطات الاحتلال نحو 2500 أسير وأسيرة من قطاع غزة منذ بدء العدوان في سجون سيديه تيمان، عنتوت، عوفر العسكري، والنقب، وفقا لتصريحات رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس.