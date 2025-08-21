جيش الاحتلال يُبلغ جهات طبية في غزة للاستعداد للإخلاء جنوب القطاع

فلسطين اليوم

وجّه جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس 21 أغسطس 2025، تحذيراً لمؤسسات طبية، بشأن الاستعداد لإخلاء مدينة غزة، والتوجه إلى جنوب القطاع.

وقالت القناة 14 العبرية: "إن الجيش الإسرائيلي أبلغ جهات طبية في القطاع بالاتسعداد للإخلاء من جنوب مدينة غزة".

ومن المتوقّع أن يجتمع الكابينت الإسرائيلي المصغّر، اليوم الخميس، للمصادقة على خطط جيش الاحتلال للعملية العسكرية في مدينة غزة، والتي وافق عليها وزير الحرب يسرائيل كاتس سابقاً.

في وقت ذكر موقع "واينت" العبري أن إسرائيل مترددة بين إبرام اتفاق جزئي يشمل إطلاق سراح عشرة محتجزين، وبين اتفاق شامل ينهي الحرب على غزة.

الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال بدء المرحلة التمهيدية لاحتلال مدينة غزة وذلك بعمليات مكثفة في حي الزيتون وجباليا، بعد موافقة وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس على خطة "عربات جدعون الثانية" للسيطرة على المدينة مستدعيا عشرات آلاف الجنود، رغم جهود الوسطاء للتوصل إلى صفقة، مما لاقى انتقادات إسرائيلية.