"الإعلامي الحكومي": الاحتلال قتل خلال عملية "عربات جدعون" 9073 غزياً

أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الخميس 21 أغسطس 2025، بأشد العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خلال العدوان العسكري الإجرامي الذي أطلق عليه "عربات جدعون"، إذ أسفرت هذه الجريمة عن ارتقاء 9,073 شهيداً من السُّكان المدنيين العزّل، وإصابة 36,900 جريح.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي في بيان صحفي، أن من بين الشهداء: 2,358 طفلاً، و1,088 سيدة، و455 مسناً، أي أن قرابة 43% من الضحايا الشهداء هم من الفئات الأكثر ضعفاً، فيما ينتمي الباقون في معظمهم إلى فئة الشباب والرجال المُجوّعين، حيث قتلهم جيش الاحتلال بدم بارد على أبواب ما تُعرف بـ"مصائد الموت"، أو ما تُسمى المراكز الأمريكية–الإسرائيلية المزعومة لتوزيع المساعدات في رفح أو على مقربة من جسر وادي غزة، أو عند نقاط مرور شاحنات الإغاثة في مختلف محافظات القطاع خلال محاولاتهم الحصول على الغذاء بالتزامن مع سياسة التجويع المتواصلة ضد قطاع غزة.

وحمّل، الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المنخرطة في الإبادة المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، ونطالب المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والفعلي لوقف هذه المجازر التي يرتكبها الاحتلال، ومحاسبته وفق أحكام القانون الدولي الإنساني.