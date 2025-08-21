هذا النوع من المكسرات يساعد على محاربة الشيخوخة

فلسطين اليوم

أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون من إسبانيا أن تناول نوع معين من المكسرات يساعد على إبطاء شيخوخة الجسم والخلايا.

ووفقا لما نشرته "نيويورك بوست" فإن القائمين على الدراسة وجدوا أن التغذية السليمة يمكن أن تلعب دورا في إبطاء عملية الشيخوخة الخلوية من تأثيرها على "التيلوميرات"، وهي عبارة عن أغطية واقية في نهايات الكروموسومات تقصر مع تقدم العمر، وأن تناول الفول السوداني يمكن أن يساعد في إبطاء عملية الشيخوخة في الجسم، شريطة ألا يكون لدى الشخص حساسية تجاه هذا النوع من الغذاء.

شملت الدراسة 58 شخصا، تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات: مجموعة تناول أفرادها يوميا 25 غراما من الفول السوداني المحمص يوميا، والمشاركين من المجموعة الثانية تناولوا 32 غراما من زبدة الفول السوداني،

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين تناولوا الفول السوداني المحمص على مدى ثلاثة أشهر أصبح لديهم زيادة ملحوظة في طول "التيلومترات"، بينما لم يظهر هذا التأثير على أفراد المجموعتين الأخرين.

كما تبين للباحثين أن مضادات الأكسدة تحارب عملية قصر "التيلوميرات"، وكون الفول السوداني غنيا بمضادات الأكسدة مثل الفيتامين E، والنياسين، والبولي فينولات مثل ريسفيراترول، يساعد في التأثير على "التيلوميرات" ويساهم في إبطاء شيخوخة الخلايا.

ويعتقد الباحثون أن للفول السوداني القدرة على تحييد أنواع الأكسجين التفاعلية والحد من الالتهابات، وهاتان الميزتان لهما أهمية كبيرة في الحفاظ على طول التيلوميرات، وبالتالي إبطاء الشيخوخة.