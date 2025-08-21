استشهاد طفلة وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي شمال مدينة غزة

فلسطين اليوم

استُشهدت طفلة وأصيب آخرون بينهم أطفال، اليوم الخميس 21 أغسطس 2025، في قصف الاحتلال الإسرائيلي حي الشيخ رضوان في مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مدفعية الاحتلال استهدفت المنطقة الشرقية من حي الشيخ رضوان، ما أدى إلى استشهاد طفلة وإصابة آخرين بجروح بينهم أطفال.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 62,192 شهيدا و157,114 مصابا.