بعد ارتقاء 70 شهيداً اليوم: ارتفاع حصيلة العدوان إلى 62,192

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية – غزة اليوم الخميس 21 أغسطس 2025، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 62,192 شهيدًا ، بعد وصول 70 شهيدًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفق التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 70 شهيدًا، و 356 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 62,192 شهيدًا و 157,114 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 10,646 شهيدًا و 45,073 إصابة.

وضمن شهداء لقمة العيش، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 18 شهيدًا و 117 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,036 شهيدًا وأكثر من 15,064 إصابة.

كما سجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 2 حالة وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 271 حالة وفاة، من ضمنهم 112 طفلًا.