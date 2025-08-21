إصابة مستوطن بإطلاق نار والاحتلال يستنفر قواته وسط الضفة

فلسطين اليوم

أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الخميس 21 أغسطس 2025، أن مستوطنا أصيب بجروح متفاوتة جراء إطلاق نار وقع بالقرب من مستوطنة "ملاخي هشالوم" المقامة على اراضي بلدة المغير وسط الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وسائل الإعلام العبرية أن الجيش دفع بتعزيزات إلى منطقة المستوطنة عقب حادثة إطلاق النار .

وأصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال بلاغًا رسميًا بشأن الحادث الأمني، مؤكدا متابعة الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة

وأفادت مصادر محلية بانتشار كبير لقوات الاحتلال والمستوطنين في محيط بلدة المغير قضاء رام الله بزعم تعرض أحد المستوطنين لهجوم إطلاق نار في المنطقة.