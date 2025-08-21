بعد اغتيال عشرات الصحفيين: الشيوخ الأمريكي يطالب بدخول الصحافة الدولية لغزة

فلسطين اليوم

وجه 17 عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي، بينهم 16 ديمقراطيا والسناتور المستقل بيرني ساندرز، رسالة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، يطالبون فيها بالضغط على إسرائيل لتوفير الحماية للصحافيين الدوليين والسماح لهم بالدخول إلى قطاع غزة، في ظل استمرار الحرب منذ 22 شهرا.

وأكد المشرعون في بيانهم أن على الولايات المتحدة أن توضح لإسرائيل أن "حظر المنظمات الإعلامية، فرض الرقابة، واستهداف أو تهديد الصحافيين أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف". كما شددوا على ضرورة حماية الصحافيين في غزة وضمان وصول وسائل الإعلام الدولية إلى القطاع المدمر.

وجاء هذا الموقف بعد أيام من تصريح الرئيس دونالد ترامب، الذي قال إن دخول الصحافيين إلى غزة سيكون "أمرا جيدا جدا"، مع إقراره بأن ذلك يشكل خطرا كبيرا على حياتهم.

الرسالة استحضرت الغارة الإسرائيلية الأخيرة التي أودت بحياة ستة صحافيين، بينهم أنس الشريف وثلاثة من زملائه، في هجوم أثار موجة غضب دولي.

وأشار السيناتورات إلى أن إسرائيل لم تقدم أي دليل يثبت انتماء الشريف لحماس، معتبرين أن استهداف الصحافيين "يبدو بمثابة اعتراف علني بقتلهم لمنعهم من كشف حجم المعاناة في غزة"، وهو ما قد يشكل انتهاكا للقانون الدولي.

وشدد النواب على أن حرية الصحافة وسلامة الصحافيين واحترام القانون الدولي، هي عناصر أساسية لمكانة الولايات المتحدة القيادية ولدعم قيمها ومصالحها.

في السياق ذاته، أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن شاهد قريشي، مدير مكتب الإعلام في قسم الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الأميركية، أُقيل من منصبه بعد اقتراحه إصدار بيان رسمي يتضمن تعازي واشنطن في الصحافيين الذين قُتلوا في غزة.

يذكر أن منظمة مراسلون بلا حدود كانت قد أعلنت في تموز/يوليو، أن أكثر من 200 صحافي محلي قتلوا في القطاع منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، فيما تواصل وكالات الأنباء العالمية، الاعتماد على المراسلين الفلسطينيين المحليين لتغطية النزاع بسبب الحصار المفروض على غزة.