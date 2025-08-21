حرب الإبادة متواصلة: شهداء وجرحى وأحزمة نارية متواصلة على غزة

فلسطين اليوم

واصل الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس 21 أغسطس 2025، قصفه الجوي والمدفعي على مدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء وإصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين.

وقالت مصادر محلية إن شهيدا ارتقى، وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال شقة سكنية في برج الملش بحي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة.

والليلة الماضية، ارتقى 5 شهداء على الأقل، وأصيب عدد آخر، جراء قصف الاحتلال مجموعة مواطنين أمام مدرسة أسماء بمخيم الشاطئ غرب غزة.

وشن الاحتلال قصف مدفعي عنيف شرق مدينة غزة، بالتزامن مع عمليات نسف للمنازل، وتفجير روبوتات، وأحزمة نارية متواصلة.

وبحسب وزارة الصحة بغزة، ارتفعت حصيلة ضحايا حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة إلى 62.122 شهيدا، معظمهم نسا وأطفال.