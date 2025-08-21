غوتيريش يجدد الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

فلسطين اليوم

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الخميس، الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وذالك عقب إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن بدء الخطوات الأولى لعمليات أولى تهدف للسيطرة على مدينة غزة.

جاءت تصريحات غوتيرتش خلال مؤتمر التنمية الأفريقية المنعقدة في اليابان، حيث شدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة لتجنب الموت والدمار الناتجين عن أي عملية عسكرية تستهدف مدينة غزة.

كما دعا إسرائيل إلى التراجع عن قرار توسيع بناء مستوطنة "غير قانونية" في الضفة الغربية.