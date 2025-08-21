طقس فلسطين: أجواء حارة

فلسطين اليوم

تتواصل الأجواء الصيفية الحارة في مختلف مناطق البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع الجديد، مع بقاء درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بعدة درجات مئوية.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الخميس، لتصبح أعلى من المعدل السنوي بثلاث درجات تقريبا.

تبقى الأجواء صيفية حارة نهارا، بينما تشهد الأغوار والبحر الميت طقسا شديد الحرارة مع تجاوز الحرارة حاجز الأربعين. ليلا، يسود طقس معتدل ولطيف، يمنح الجبال نسمة منعشة بعد يوم قائظ.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الجمعة، تستقر درجات الحرارة من دون تغير ملحوظ، وتبقى الأجواء صيفية حارة إلى شديدة الحرارة نهارا.

في الأغوار والبحر الميت تزداد حدة الحر مع درجات تتخطى الأربعين. ومع حلول المساء، تنحسر الحرارة تدريجيا لتسود أجواء لطيفة ومنعشة، خصوصاً في المناطق الجبلية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم السبت، تستقر درجات الحرارة دون تغيير يذكر، ليسود طقس حار إلى شديد الحرارة نهارا، حيث ترتفع الحرارة بنحو 3 درجات فوق المعدل السنوي.

وتكون الأجواء شديدة الحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت مع تجاوز الحرارة حاجز الـ40 مئوية.

ومع ساعات المساء والليل، يميل الطقس إلى الاعتدال والانتعاش خصوصا في المناطق الجبلية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويستمر الطقس صيفيا حارا نهارا، بينما تبقى مناطق الأغوار والبحر الميت تحت وطأة الحر الشديد مع تجاوز الحرارة حاجز الـ40 مئوية. أما ليلا، فتسود أجواء لطيفة ومنعشة، خاصة في الجبال.

وفي يوم الإثنين، تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف، ليصبح الطقس صيفيا حارا نسبيا في المناطق الجبلية، وحارا في السهول، بينما تبقى الأجواء شديدة الحرارة في الأغوار. وفي ساعات الليل، يسود طقس منعش في معظم المناطق، وخصوصًا الجبلية.

وحذرت الأرصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة تشكل الضباب خلال ساعات الليل المتأخرة وساعات الصباح الباكر.