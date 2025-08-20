أونروا: سوء التغذية بين أطفال غزة ارتفع 3 مرات خلال 6 أشهر

فلسطين اليوم

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، اليوم الأربعاء، إن حالات سوء التغذية بين أطفال غزة ارتفعت ثلاثة أضعاف خلال أقل من ستة أشهر.

وأشار "لازاريني" في تصريحات صحفية إلى أن هذه الأزمة ليست نتيجة كارثة طبيعية، بل هي تجويع متعمد يمكن منعه، لافتًا إلى أن منظمات الإغاثة مُنعت منذ ستة أشهر من إدخال الإمدادات إلى القطاع.

وأضاف أن فرق الوكالة أجرت فحوصات لسوء التغذية لما يقرب من 100 ألف طفل دون سن الخامسة في غزة منذ شهر مارس الماضي، بهدف تقييم الوضع الصحي للأطفال وتحديد احتياجاتهم العاجلة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة 3 مواطنين، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، سجّلتها مستشفيات القطاع، خلال الساعات الـ24 الماضية.