إصابات في غارات الاحتلال على جنوب لبنان

فلسطين اليوم

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي ، مساء اليوم الأربعاء، غارات على مناطق متفرقة في جنوب لبنان.

وأفادت مصادر محلية، بأن غارة من الطيران المسير الإسرائيلي استهدفت سيارة بصاروخين على مفرق الميادين في أطراف منطقة الحوش لجهة البازورية.

وقالت وزارة الصحة، إن 4 مواطنين أصيبوا في غارة العدو الإسرائيلي على بلدة الحوش قضاء صور في حصيلة أولية.

كما أغارت طائرات الاحتلال في الوقت نفسه على أطراف بلدتي عبا وأنصار جنوباً.

وألقى جيش الاحتلال عددا من القنابل المضيئة فوق البحر مقابل بلدة الناقورة جنوبا