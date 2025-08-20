15 شهيدا في استهداف الاحتلال منتظري المساعدات شمال قطاع غزة

فلسطين اليوم

استشهد 15 مواطنا وأصيب عدد آخر، مساء اليوم الأربعاء، بمجزرة لجيش الاحتلال بحق منتظري المساعدات في منطقة السوادنية شمال غربي قطاع غزة.

وأفاد الإسعاف الأولي والطوارئ في مستشفى حمد، باستقبال 15 شهيدًا و 105 مصابًا من طالبي المساعدات شمالي قطاع غزة، وأضاف "تم التعامل معها ميدانياً، وتم تحويل الإصابات والشهداء إلى مستشفى الشفاء ومستشفى السرايا الميداني والمشفى المعمداني عبر إسعافات وزارة الصحة والخدمات الطبية والهلال الأحمر الفلسطيني" .

وقالت مصادر في مستشفيات غزة، إن 81 مواطنا ارتقوا بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم بينهم 27 من طالبي المساعدات.