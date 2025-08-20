ماكرون: الهجوم الإسرائيلي على غزة ينذر بكارثة

فلسطين اليوم

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أن "الهجوم العسكري الذي تعده إسرائيل" ، مع استدعاء ستين ألف عنصر احتياط للسيطرة على مدينة غزة، "لن يؤدي سوى الى كارثة فعلية للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي" .

وكتب الرئيس الفرنسي على منصة اكس، أن هذه العملية "ستجرّ المنطقة الى حرب دائمة"، مشيرا إلى مباحثات هاتفية أجراها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبدالله الثاني.

وسبق أن وجه الرئيس الفرنسي تحذيرا مماثلا قبل عشرة أيام، وجدد دعوته إلى تشكيل "بعثة دولية لإرساء الاستقرار" بالتعاون مع مصر والأردن.

تصريحات ماكرون تأتي بعد أن وافق وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، على خطة عسكرية للسيطرة على مدينة غزة مع استدعاء 60 ألفا من جنود الاحتياط.