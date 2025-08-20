هولندا تدين التوسع الاستيطاني بالضفة المحتلة

فلسطين اليوم

دان وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، اليوم الأربعاء، قرار سلطات الاحتلال المضي قدماً في خطتها الاستيطانية غير القانونية E1.

وقال فيلدكامب، في تصريحات صحفية، إن الخطة الاستيطانية ستقسم الضفة المحتلة إلى قسمين وتشكل انتهاكا للقانون الدولي، موضحًا أن الخطة الاستيطانية تجعل من قيام دولة فلسطينية مستقبلية أمراً شبه مستحيل.

وطالب وزير الخارجية الهولندي، "إسرائيل" بعدم اتخاذ أي خطوات من شأنها تقويض "حل الدولتين".

وصادقت حكومة الاحتلال، اليوم الأربعاء، نهائيًا على خطة بناء استيطاني في المنطقة (E1) شرق القدس المحتلة.

وقالت حركة "السلام الآن" المتخصصة في مراقبة النشاطات الاستيطانية إن المصادقة على المخطط الاستيطاني في (E1) تمت بسرعة قصوى.

وأوصحت أن الخطة تشمل بناء أكثر من 3401 وحدة سكنية، إضافة إلى إقامة مستوطنة جديدة باسم "عشآهل"، وتشمل إقامة 342 وحدة استيطانية ومبانٍ عامة.

وأضافت أن "خطة (E1) قاتلة بشكل خاص لاحتمال سلام، ولمستقبل دولتين للشعبين، لأنها تقسم الضفة الغربية إلى قسمين وتمنع تطوير "ميترولين" بين رام الله والقدس الشرقية وبيت لحم".

وأكدت "السلام الآن" أن مخطط (E1) ينضم إلى آلاف الوحدات الاستيطانية التي صادقت عليها حكومة الاحتلال في العام الجاري، بهدف منع "حل الدولتين".

وأشارت إلى أنه منذ بداية عام 2025، دفعت سلطات الاحتلال بناء 24,338 وحدة استيطانية، من ضمنها مخطط (E1).