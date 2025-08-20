8 شهداء بقصف الاحتلال خيام النازحين بمواصي خانيونس

فلسطين اليوم

استشهد 8 مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الأربعاء، جراء قصف الاحتلال خيام النازحين في مواصي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد 8 مواطنين جراء قصف من مسيرات إسرائيلية لخيام نازحين في مواصي خانيونس جنوبي.

وعُرف من الشهداء،: "سيف أحمد أبو عنزة (10 أشهر)، محمد خالد أبو دقة (20 عامًا)، شاهيناز محمد أبو دقة".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، وصول 58 شهيداً منهم 2 انتشال" و185 مصاباً إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.