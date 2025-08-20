أسعار العملات
8 شهداء بقصف الاحتلال خيام النازحين بمواصي خانيونس
استشهد 8 مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الأربعاء، جراء قصف الاحتلال خيام النازحين في مواصي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية، باستشهاد 8 مواطنين جراء قصف من مسيرات إسرائيلية لخيام نازحين في مواصي خانيونس جنوبي.
وعُرف من الشهداء،: "سيف أحمد أبو عنزة (10 أشهر)، محمد خالد أبو دقة (20 عامًا)، شاهيناز محمد أبو دقة".
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، وصول 58 شهيداً منهم 2 انتشال" و185 مصاباً إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.