قوات الاحتلال تعتقل الصحفي معاذ عمارنة من بيت لحم

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، المصور الصحفي معاذ عمارنة أثناء تواجده على الطريق بين مدينتي بيت لحم والخليل، في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة خاصة إسرائيلية اعترضت مركبة عمارنة على الشارع المذكور، وأقدمت على اعتقاله ونقله إلى جهة غير معلومة.

والصحفي عمارنة، من سكان مخيم الدهيشة في بيت لحم جنوب الضفة الغربية، وقد فقد عينه بعد إصابته برصاص الاحتلال خلال تغطيته لأحداث ميدانية قبل عدة سنوات.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت عمارنة مع بداية العدوان على قطاع غزة في أكتوبر الماضي، قبل أن يُعاد اعتقاله اليوم من قبل قوة خاصة تابعة للاحتلال.