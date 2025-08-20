إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب جنين

فلسطين اليوم

أصيب فلسطيني، اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال قرب حاجز برطعة جنوب غرب جنين شمال الضفة الغربية.

وقالت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني في جنين، إنها تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي في الفخذ، على حاجز برطعة جنوب غرب جنين، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأفادت مصادر محلية، أن الشاب البالغ من العمر (27 عامًا)، من قرية العرقة غرب جنين، أصيب بالرصاص الحي في منطقة الفخذ، أثناء محاولته الدخول للعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالقرب من قرية قفين شمال طولكرم.

وأشارت الطواقم إلى أن المصاب تم استلامه من جيب عسكري تابع لقوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز دوتان جنوب جنين، وتم نقله إلى مستشفى جنين الحكومي لتلقي العلاج.