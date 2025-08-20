بيت لحم.. قوات الاحتلال تقتحم بيت فجار وتستولي على سطح بناية

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025، بيت فجار جنوب بيت لحم، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بيت فجار وتمركزت في منطقة "المثلث" وسط البلدة، وسيرت دوريات راجلة في الشوارع والأحياء.

وأَضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال استولت على سطح بناية تعود للمواطن محمد أحمد طقاطقة، وحولته إلى نقطة مراقبة لتحركات المواطنين، وسط إطلاق الرصاص.