هذا سبب زيادة الرغبة في تناول الحلويات!

فلسطين اليوم

كشفت دراسة علمية حديثة عن سبب غير متوقع لزيادة الرغبة عند البعض في تناول الأطعمة الغنية بالسكريات.

وتبعا لمجلة Nature Communications، أظهرت دراسة أجراها باحثون في كلية بايلور للطب أن مجرد مشاهدة الآخرين وهم يتناولون الحلويات يمكن أن يحفّز الدماغ على الرغبة في الإفراط في الأكل، وأن هذه الظاهرة ترتبط بعمل الدوبامين في الدماغ، الناقل العصبي المسؤول عن إحساس المتعة.

وخلال الدراسة التي أُجريت على فئران التجارب، قسّم الباحثون الفئران إلى مجموعتين: مجموعة جائعة وأخرى شبعى، ثم وُضِعت بطريقة تسمح لكل منها برؤية "جيرانها" أثناء تناول الطعام دون إمكانية التفاعل معهم. ولاحظ الباحثون أن الفئران الشبعى بقيت غير مبالية عندما كانت الفئران المجاورة تتناول طعاما عاديا أو غنيا بالدهون، لكن عندما رأت الفئران الأخرى تتناول الأطعمة الغنية بالسكريات، بدأت على الفور في الأكل بنشاط.

والمثير في الأمر هو أن هذا التأثير اختفى تماما عندما أعطيت الفئران أدوية تمنع عمل مستقبلات الدوبامين. وأكد العلماء أن مستقبلات الدوبامين من النوعين D1 وD2 تلعب دورا محوريا في تنشيط الشهية عند مشاهدة الآخرين يأكلون.

وعلق الدكتور يونغ شو، الباحث الرئيسي في الدراسة، قائلا: "عندما يتم تنشيط مستقبلي D1 وD2، يتلقى الدماغ إشارة تقول: (هذا مُمْتِع، كرره). ومجرد مشاهدة شخص ما وهو يأكل يمكن أن يحفز الإفراط في تناول الطعام، حتى لو لم تكن جائعا أو جسمك بحاجة للطعام".

وأشار الباحثون إلى أن هذه النتائج لها اهمية كبيرة في فهم آلية تحفيز الجسم على تناول الطعام، وخصوصا أنه وفي عالمنا الحديث باتت تحيط بنا الصور الجذابة للطعام في كل مكان، في الإعلانات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي وعلى الشاشات بمختلف أنواعها.

ويأمل الفريق أن يساهم فهم كيفية تأثير المحفزات البصرية والاجتماعية على سلوك الأكل في تطوير استراتيجيات جديدة لتعزيز العادات الغذائية الصحية ومكافحة السمنة والإفراط في تناول الطعام.