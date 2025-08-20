أستراليا تُعقب على تصريحات نتنياهو ضد رئيس وزرائها

فلسطين اليوم

رفض وزير الداخلية الأسترالي توني بيرك، اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2024، تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ضد نظيره الأسترالي أنتوني ألبانيز.

وقال بيرك في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز" الأسترالية ردا على نتنياهو: "القوة لا تُقاس بعدد الأشخاص الذين يمكن قصفهم أو الأطفال الذين يمكن تجويعهم".

وأشار بيرك إلى أن نتنياهو تهجم على الدول الداعمة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، مضيفاً: "القوة لا تُقاس بعدد الأشخاص الذين يُمكن قصفهم أو عدد الأطفال الذين يُمكن تجويعهم. القوة تُقاس بشكل أفضل بما فعله رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز".

وأعلنت أستراليا الاثنين المنصرم، حظر دخول عضو الكنيست الإسرائيلية، سيمحا روثمان إلى أراضيها، وإلغاء تأشيرته لمدة 3 سنوات، وذلك قبل أقل من 24 ساعة من زيارة مقررة له إلى أستراليا، مؤكدة أنها ستمنع "أي شخص ينشر الكراهية والانقسام" من دخول البلاد.

وعقب إلغاء التأشيرة، قررت "إسرائيل" سحب تأشيرات ممثلي أستراليا لدى السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله.

وفي 11 آب/ أغسطس الجاري، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أن بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل.